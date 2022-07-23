Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою, яка в останні п'ять місяців була без роботи і віддала перевагу волонтерству, підтримувала українців і допомогла їм з розміщенням в іншому місті після обстрілу їхніх будинків.
Незважаючи на всі складнощі та проблеми, ведуча зібралася з силами, щоб влаштувати третій сезон її проекту "ЛЕмаршрутка", під час якого вона зі своєю командою їздить містами України і шукає найпривабливіші туристичні місця.
Сама Леся анонсувала вихід шоу у своєму улюбленому стилі: "Коротко про перший знімальний день. Он з України, москаль некрасивий" - пише Леся.
Раніше Нікітюк випустила нову пісню, присвячену захисникам України та її загиблому на фронті другу.
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"Присвячую всім, хто захищає нашу Україну. А особливо моєму другу Денису Ріхтеру, який загинув у Луганській області", - пише Леся в Інстаграм.
«Лесюнь 💔; Який реалістичний кліп 😢, як хороші українські 😍 чоловіки і як гарна пісня ❤️; до мурашок❤️🩹; Леся, у Вас хороший голос, не знала раніше, що так співаєте); Леся 👏такий гарний зворушливий голос, героям слава».
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