Леся показала, как уже веселится на съемках долгожданного проекта.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей, которая в последние пять месяцев была без работы и предпочла заниматься волонтерством, поддерживала украинцев и помогла им с размещением в другом городе после обстрела их домов.

Несмотря на все сложности и проблемы, ведущая собралась с силами, чтобы устроить третий сезон ее проекта "ЛЕмаршрутка", во время которого она со своей командой ездит по города Украины и ищет самые привлекательные туристические места.

Сама Леся анонсировала выход шоу в своем любимом стиле: "Коротко о первом съемочном дне. Вон с Украины, москаль некрасивый" - пишет Леся.

Ранее Никитюквыпустила новую песню, посвященную защитникам Украины и ее погибшему на фронте другу.

"Посвящаю всем, кто защищает нашу Украину. А особенно моему другу Денису Рихтеру, погибшему в Луганской области", - пишет Леся в Инстаграм.

«Лесюнь 💔; Какой реалистичный клип 😢, как хороши Украинские 😍 мужчины и как хороша песня ❤️; до мурашек❤️‍🩹; Леся, у Вас хороший голос, не знала раньше, что так поете); Леся 👏такой красивый трогательный голос, героям слава».

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