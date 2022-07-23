Як пише Politeka.net , популярна українська актриса Ксенія Мішина активно веде соціальні мережі в Інстаграм, розповідає про себе та ділиться різними висновками зі свого життя. Причому Ксенія любить ділитися інформацією про те, що також відбувається в її буднях і в які конфлікти вона потрапляє.

«Не можу сказати, що вайб задоволення від себе для мене щось нове, щось усередині все ж таки переключило і я починаю цей шлях у самостійність. Я зрозуміла, що саме ця свобода та задоволеність і зчитується людьми як сексуальність.

Ця сексуальність у нашому житті часто переплітається з харизматичною, з чистою енергетикою, що ллється з жінки, яка не думає про те, як сподобатися комусь і не боїться нічого. Поки ми такі молоді, давайте житимемо, кайфуватимемо, адже насправді ми абсолютно вільні і всі обмеження тільки у нас в голові» - висловилася Ксенія.

Також героїня «Холостячки» вирішила поділитись з українцями інформацією, яку вона назвала «інсайдом».

«Знаєте, буває так, що ти щось знаєш, але не усвідомлюєш цього. Не відчуваєш, як це працює у твоєму житті. А потім хоп, у тисячний раз ти чуєш якусь істину чи твердження і це проникає в глибину тебе і стає твоїм досвідом», - розповіла Ксенія.

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