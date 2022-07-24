Лише кілька днів тому Лопес таємно зіграла весілля з Беном Аффлеком у нічній каплиці у Лас-Вегасі без зайвих свідків та камер. Тільки після церемонії, яка була ще й з іншими парами, артисти поділилися в Інстаграм своїм щастям.

А вчора ввечері стало відомо, що зірки взяли із собою на медовий місяць ще й дітей від попередніх стосунків. Це не заважає їм добре проводити час та веселитися в Парижі, а також активно відвідувати місцеві ресторани та брендові магазини.

Після прогулянки з дітьми пара встигла засвітитися в розкішному ресторані в Парижі.

Також ми писали, що до цього Лопес взяла участь у рекламній зйомці своєї косметики для обличчя та тіла. Вона наголосила на своїй засмаглій фігурі, підтягнутій формі і шкірі без зморшок.

"Міс Аффлек вбиває; Нарешті нафарбували тіло!!; йде ... Сила Любові 😍; Схоже на повний догляд за тілом! 😍; Красива лялька, благослови бог; Так, це твоя королева дня народження ❤️; найгарячіша жінка в цьому світі".

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