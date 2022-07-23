Актриса Катя Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала себе, вразивши фігурою та насмішивши українців.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Також знаменитість активно веде сторінку в Інстаграм, де радує фанів своєю творчістю та кадрами з особистого життя.

Цього разу Катя вирішила пожартувати, розповівши про три правила:

1. Не можна перти проти природи

2. Проти тещі

3. І проти українців

На кадрах Нікітіна була в топіці та шортах. Красуня вражала ефектною фігуркою на новому відео.

Фани подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Краща", "Красива", "Ці правила можна внести до конституції", "Золоті слова", "Потужна українка", "Абсолютно точно", "Слава Україні", "Ага, звісно".

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