Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Також знаменитість активно веде сторінку в Інстаграм, де радує фанів своєю творчістю та кадрами з особистого життя.
Цього разу Катя вирішила пожартувати, розповівши про три правила:
1. Не можна перти проти природи
2. Проти тещі
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3. І проти українців
На кадрах Нікітіна була в топіці та шортах. Красуня вражала ефектною фігуркою на новому відео.
Фани подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Краща", "Красива", "Ці правила можна внести до конституції", "Золоті слова", "Потужна українка", "Абсолютно точно", "Слава Україні", "Ага, звісно".
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