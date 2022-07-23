Актриса Катя Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя, впечатлив фигурой и насмешив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Также знаменитость активно ведет страничку в Инстаграм, где радует фанов своим творчеством и кадрами из личной жизни.

В этот раз Катя решила подшутить, рассказав о трех правилах:

1. Нельзя переть против природы

2. Против тещи

3. И против украинцев

На кадрах Никитина была в топике и шортах. Красотка впечатляла эффектной фигуркой на новом видео.

Фаны посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Лучшая", "Красивая", "Эти правила можно внести в конституцию", "Золотые слова", "Мощная украинка", "Абсолютно точно", "Слава Украине", "Ага, конечно".

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