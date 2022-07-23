Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Также знаменитость активно ведет страничку в Инстаграм, где радует фанов своим творчеством и кадрами из личной жизни.
В этот раз Катя решила подшутить, рассказав о трех правилах:
1. Нельзя переть против природы
2. Против тещи
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3. И против украинцев
На кадрах Никитина была в топике и шортах. Красотка впечатляла эффектной фигуркой на новом видео.
Фаны посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Лучшая", "Красивая", "Эти правила можно внести в конституцию", "Золотые слова", "Мощная украинка", "Абсолютно точно", "Слава Украине", "Ага, конечно".
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