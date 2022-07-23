Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та хореограф, а також зірка "Танців зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу вирішила показати себе після тяжкого тижня.
"Насичений тиждень. Видно на мою особу", - написала Ілона.
"Дівчата, коротше кажучи, тиждень видався такий собі, трошки складний, від слова "сил немає взагалі". Я не знаю, чи зміна погоди, чи атмосферний тиск, чи взагалі щось відбувається, але почуваюся дуже погано, чесно кажучи. Мені здається, це видно на моєму обличчі зараз", - сказала Гвоздєва.
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"Вся набрякла, очі печуть, сил взагалі немає", - додала у сторіс зірка.
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