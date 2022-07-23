Як пише Politeka.net , Олександр Божков - продюсер "Квартал 95", який одружений з актрисою театру та кіно Ганною Саліванчук. Пара має двох дітей, останній з яких з'явився в 2020 році. Не забуває Саліванчук і про ТікТок, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу поділилася зворушливими кадрами, з'явившись у патріотичному вбранні.

На кадрах Ганна була в купальнику на мотузочках у синьо-жовтих кольорах. на руках у Саліванчука можна побачити браслет теж в українських кольорах.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Привіт, я з України", "Гарні очі", "Це ви на озері?", "Красуня", "Ти за цей час сильно змінилася. Привіт від ЗСУ", "Красуня, Слава Україні", "Найкрасивіша", "Привіт, я люблю тебе", "Справжня українка".

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