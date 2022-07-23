Как пишет Politeka.net, Александр Божков - продюсер "Квартал 95", который женат на актрисе театра и кино Анне Саливанчук. У пары есть двое детей, последний из которых появился в 2020 году. Не забывает Саливанчук и о ТикТок, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз поделилась трогательными кадрами, появившись в патриотическом наряде.
На кадрах Анна была в купальнике на веревочках в сине-желтых цветах. на руках у Саливанчук можно увидеть браслет тоже в украинских цветах.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Привет, я из Украины", "Красивые глаза", "Это вы на озере?", "Красотка", "Ты за это время сильно поменялась. Привет от ВСУ", "Красотка, Слава Украине", "Самая красивая", "Привет, я люблю тебя", "Настоящая украинка".
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Напомним, жена продюсера "Квартал 95" высказалась о сокровенном после месяцев молчания
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" в маленьком купальнике похвасталась жарким отдыхом
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в патриотическом наряде показала фигуру с разных ракурсов