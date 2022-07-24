Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець, яка нещодавно випустила чергову пісню. Микитюк, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де активно веде сторінку та ділиться всім цікавим.
А цього разу Нікітюк вирішила попередити українців про небезпеку. Як виявилось, шахраї скористалися її добрим ім'ям, щоб провернути свою схему. Зірка показала рекламу, яка зараз гуляє соціальною мережею Фейсбук.
"Фейк", - лаконічно Леся підписав кадр і додала лайливі смайлики.
Варто зазначити, що Нікітюк із початку війни була без роботи, адже через бойові дії всі зйомки були заморожені. Але на п'ятий місяць війни Леся зібралася з силами, щоб розпочати зйомки третього сезону "Лемаршрутки".
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Нагадаємо, Нікітюк випустила пісню про українських захисників і позбавила дару мови
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк вражено висловилася про втрату близької колеги Руслани Писанки.
Також Politeka писала, що Нікітюк здивувала кадрами із храму, де провела усі вихідні