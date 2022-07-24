Як пише Politeka.net , Наташа Горова – дочка відомої української продюсерки Ірини Горової, колишньої дружини Олексія Потапенка (Потапа). Знаменитість виховав Наташу змалку і зберіг теплі стосунки після розлучення з Іриною. У Горової та Потапенка також є спільний син - Андрій. Наташа Виросла справжньою красунею і тепер активно веде блог в Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Горова поділилася фотографією зі своєю подружкою. Наташа була в топіці та шортах, як і друга дівчина. Подружки притулилися один до одного, позуючи для фото.

"Моя найкраща подружка", - написала Наталка.

А на ще одному фото Горова вже позувала одна. Зірка була вже в білому топіку та чорних шортах.

Нагадаємо, прийомна дочка Потапа в міні-топіці хизнулася не лише сталевим пресом.

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