Приемная дочь Потапа Наташа Горовая впечатлила видом рядом с подружкой, поделившись новым фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - дочь известной украинской продюсерки Ирины Горовой, бывшей жены Алексея Потапенко (Потапа). Знаменитость воспитал Наташу с самых малых лет и сохранил теплые отношения после развода с Ириной. У Горовой и Потапенко также есть совместный сын - Андрей. Наташа Выросла настоящей красоткой и теперь активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Горовая поделилась фотографией со своей подружкой. Наташа была в топике и шортах, как и вторая девушка. Подружки прижались друг к дружке, позируя для фото.

"Моя лучшая подружка", - написала Наташа.

А на еще одном фото Горовая уже позировала одна. Звезда была уже в белом топике и черных шортах.

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