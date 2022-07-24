Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - дочь известной украинской продюсерки Ирины Горовой, бывшей жены Алексея Потапенко (Потапа). Знаменитость воспитал Наташу с самых малых лет и сохранил теплые отношения после развода с Ириной. У Горовой и Потапенко также есть совместный сын - Андрей. Наташа Выросла настоящей красоткой и теперь активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Горовая поделилась фотографией со своей подружкой. Наташа была в топике и шортах, как и вторая девушка. Подружки прижались друг к дружке, позируя для фото.
"Моя лучшая подружка", - написала Наташа.
А на еще одном фото Горовая уже позировала одна. Звезда была уже в белом топике и черных шортах.
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