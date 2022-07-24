Як пише Politeka.net, Оля Фреймут - успішна українська телеведуча, яка одружена з Володимиром Локотком. У парі є двоє дітей – син Валерій та дочка Євдокія. Також Олі має 16-річну дочку Злата Мітчелл, яку вона народила від корінного британця на ім'я Ніл. Дівчина минулого року вже закінчила школу і вирушила навчатися до Лос-Анджелесу, США. А нещодавно Злата представила громадськості свого парубка на ім'я Оскар.
Не забуває Злата про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу 16-річна красуня вирішила зробити селфі, позуючи перед дзеркалом. Мітчелл вдягла вузький топік, який ідеально підкреслив вражаючі форми дівчини, а також чорні штани. Фотографії вийшли дуже ефектною.
Нагадаємо, 16-річна донька Олі Фреймут вразила розмірами у міні-топі з вирізом
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