Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - успешная украинская телеведущая, которая замужем за Владимиром Локотком. У парі есть двое детей - сын Валерий и дочь Евдокия. Также у Оли есть 16-летняя дочь Злата Митчелл, которую она родила от коренного британца по имени Нил. Девушка в прошлом году уже закончила школу и отправилась учиться в Лос-Анджелес, США. А недавно Злата представила общественности своего парня по имени Оскар.

Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз 16-летняя красотка решила сделать селфи, позируя перед зеркалом. Митчелл надела узенький топик, который идеально подчеркнул впечатляющие формы девушки, а также черные штаны. Фотографии получились очень эффектной.

Напомним, 16-летняя дочь Оли Фреймут впечатлила размерами в мини-топе с вырезом

А еще Politeka сообщала, что 16-летняя дочь Оли Фреймут показала, как зажигает с новым бойфрендом в Лос-Анджелесе

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Оли Фреймут показала, как зажигает на ночной тусовке в Лос-Анджелесе