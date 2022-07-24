Співачка Тіна Кароль вразила виглядом у сукні з вирізом, поділившись яскравим кадром у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Тіна Кароль – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка і зараз продовжує активно творити, а також веде сторінку в Інстаграм, де тішить не лише своєю музикою, а й особистими кадрами. А цього разу Кароль поділилася ефектним чином, опублікувавши нове сторіс.

Зірка на кадрах була у сукні з вирізом, а образ доповнила яскравими навушниками у чорно-білих кольорах. Фото вийшло дуже ефектним і чарівним.

Варто зазначити, що Тіна Кароль, як і інші українські знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Співачка також активно виступає із концертами, збираючи гроші на допомогу Україні. Не забуває Тіна і про висвітлення війни, постійно поділяючись новими кадрами у своєму блозі.

Нагадаємо, Кароль у домашньому вигляді і без косметики здивувала зовнішністю поза сценою

А ще Politeka повідомляла, що Кароль покрасувалася перед українцями та розкрила, чому вірить у перемогу

Також Politeka писала, що Кароль розляглася на сцені у розкішній сукні, але спантеличила українців