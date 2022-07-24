Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая имеет звание Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда и сейчас продолжает активно творить, а также ведет страничку в Инстаграм, где радует не только своей музыкой, но и личными кадрами. А в этот раз Кароль поделилась эффектным образом, опубликовав новое сторис.
Звезда на кадрах была в платье с вырезом , а образ дополнила яркими наушниками в черно-белых цветах. Фото получилось очень эффектным и завораживающим.
Стоит отметить, Тина Кароль, как и другие украинские знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Певица также активно выступает с концертами, собирая деньги на помощь Украине. Не забывает Тина и об освещении войны, постоянно делясь новыми кадрами в своем блоге.
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