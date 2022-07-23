Іраклі Макацарія є досить відомим артистом в Україні, він також є успішним грузинським бізнесменом. Раніше чоловік був головним героєм одного із сезонів української версії шоу "Холостяк", а також брав участь у проекті "Танці зі зірками".

А сьогодні стало відомо, що Іраклі одружився зі своєю коханою Лізою Чічуа. Пара зіграла пишне весілля в Грузії і вже поділилася першими кадрами з урочистостей на своїй сторінці в Інстаграм у Сторі.

Так, 37-річний артист та 20-річна дівчина обрали пишний варіант урочистості. Спочатку вони узаконили свої стосунки документально, а потім вирішили повінчатися у церкві.

Чоловік для церемонії вибирав класичний чорний костюм, білу сорочку та метелика. А ось наречена блищала у всій красі – у дорогих прикрасах, білій сукні з пишним низом з дорогого атласу, довга фата, туфлі в тон та спеціальна зачіска перетворили Лізу.

Раніше Макацарія розмістив свіжі фотографії зі своєю нареченою та похвалився її успіхами. Ліза Чічуа працює в організації охорони здоров'я Грузії, а до цього навчалася у Тбіліському державному медичному університеті. Батьки дівчини – також лікарі. Наприкінці березня Лізі виповнилося лише 20 років, тоді як її супутникові – 37.

"Закавказька Ліга лікарів" Номінація - промінчик майбутнього 🥰 Сіяй все життя! Пишаюся тобою безмірно!", - написав Макацарія під фото, на яких позує з нареченою, тримаючи її диплом та нагороду.

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