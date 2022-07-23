Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - учасниця проекту "Холостяк" з Микитою Добриніним, яка не лише перемогла на шоу, а й змогла залишитися разом із коханим. Зараз пара у щасливому шлюбі виховує маленького сина Лева, який нещодавно відзначив перший день народження.

Зараз Даша розповіла, що знову вирушає у довгу подорож, хоча лише нещодавно повернулася із чергового туру країнами.

«Привіт, я трохи в метушні, тому збираю валізи, закінчую справи, збираю свою роботу, відвозила малого до лікаря з його ларингітом і встигли ще одне місце. Ми їдемо надовго…

Тому сьогодні бігаю, як божевільна, бо тільки вчора все зважилося, і ми прийняли рішення, що їдемо з Левчиком» – ділиться Даша.

Також Даша показала яскравий літній образ у сарафані із розрізом від стегна. Квіткова позувала з дитиною на руках, вражаючи виглядом.

"Незважаючи на всі новини, сьогодні дуже ніжний та спокійний настрій", - написала Квіткова.

Після цього Даша з'явилася перед дзеркалом і без дитини. Зірка виставила ніжку, вражаючи своєю розкішшю.

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