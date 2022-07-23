Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным, которая не только победила на шоу, но и смогла остаться вместе с возлюбленным. Сейчас пара в счастливом браке воспитывает маленького сына Льва, который совсем недавно отметил первый день рождения.

Сейчас Даша рассказала, что снова отправляется в долгое путешествие, хотя только недавно вернулась из очередного тура по странам.

«Привет, я немного в суматохе, поэтому собираю чемоданы, заканчиваю дела, собираю свою работу, отвозила малого к врачу с его ларингитом и успели в еще одно место. Мы уезжаем надолго…

Поэтому сегодня бегаю, как сумасшедшая, потому что только вчера все решилось, и мы приняли решение, что уезжаем с Левушкой» - делится Даша.

Также Даша показала яркий летний образ в сарафане с разрезом от бедра. Квиткова позировала с ребенком на руках, впечатляя видом.

"Несмотря на все новости, сегодня очень нежное и спокойное настроение", - написала Квиткова.

После этого Даша появилась уже перед зеркалом и без ребенка. Звезда выставила ножку, впечатляя своей роскошью.

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