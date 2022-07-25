На своїй сторінці в Instagram підприємець опублікував довгий пост, у якому обґрунтував необхідність розважального контенту на українському телебаченні, незважаючи на війну.

"Українське телебачення майже померло. Хочу поділитись із вами дуже болісними думками. Більшість з вас знає мене як переможця реаліті-шоу Холостячка. 3 місяці зйомок, постійного життя під одним дахом поріднили мене не тільки з іншими учасниками, а і з тими, кого ви ніколи не бачили - знімальною групою", — розповідає Задворний.

Але з 24 лютого всі розважальні ТБшоу стали «на паузу», багато людей, задіяних в продакшені, залишилися без роботи та перспектив.

"Так, можна сказати, що війна - це не час для розваг, але тут ми говоримо не лише про розваги, а й про збереження цілої галузі. Невже, якщо дівчина, прийшовши з роботи включить Холостяка або МайстерШеф, це послабить обороноздатність держави, або якось образить військових на фронті?", — міркує Андрій.

Він також додав, що парадокс в тому, що попит на розважальний ТБ продукт в Україні є.

"Ми ж все одно дивимось на Ютубі Дурнєва, Львів на Джипі ітд, тому що треба переключатись і відволікати мозок від новин. Так от, зараз телевізійники шукають роботу не за фахом, як правило, більш низькооплачувану. Згодом якась кількість з них виїде за кордон, де їх залюбки працевлаштують і більшість так і не повернеться", — вважає Задворний.

Зірка "Холостячки" резюмує, що, якщо ми не будемо випускати розважальний контент, то аудиторія почне переходити на той, що доступний, ймовірно, російський.

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