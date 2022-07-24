Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – успішна українська телеведуча, а також актриса театру та кіно, яка активно веде соціальні мережі та чесно висловлюється про події в країні. На цей раз вона вирішила висловитися про те, чому ніколи в житті не забуде ранок 24 лютого.

«Я зустріла його на каналі «Україна». Прокинулася на ефір «Ранку з Україною» о 4:07, помила голову, була вся "при параді", раптом - повномасштабна війна... Ніколи не забуду, як новини «Сьогодні» бігали, нервували, виходили в ефір зі сльозами на очах , не розуміючи як подавати ті прокляті новини: адже війна таки розпочалася, а кожен ведучий – це жива людина та емоції надто важкі.

Але кожен намагався підсвідомо навіть заспокоїти глядачів, хоча самих трясло від невідомості», - висловилася Ребрик.

Вона додала, далі був складний процес прийняття жахливої ​​реальності. Вона все ще приходить до тями, але не бачить життя таким яскравим, і досі не відчуває всіх його фарб.

«Я їздила деоккупованими містами... Я спілкувалася з людьми, які пережили страшні події. Кожна історія – у моїй душі, у моєму серці, у моїй пам'яті. Війна триває. І це найстрашніше, що могло статися. Але руки не треба опускати. Як би боляче і страшно не було. Треба тільки вперед» - висловилася Лілія.

Нагадаємо, "Нам усім потрібно": екс-дружина Потапа Горова вигадала, як подарувати українцям підтримку.

Як повідомляла Politeka, "Проникає в серце": "Холостячка" Мішина розповіла про свої "емоційні гойдалки".

Також Politeka писала, що "Дівчата, знайте…": ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.