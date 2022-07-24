Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - успешная украинская телеведущая, а также актриса театра и кино, которая активно ведет социальные сети и честно высказывается о событиях в стране. В этот раз она решила высказаться о том, почему никогда в жизни не забудет утро 24 февраля.

«Я встретила его на канале Украина. Проснулась на эфир «Утра с Украиной» в 4:07, помыла голову, была вся "при параде", вдруг - полномасштабная война... Никогда не забуду, как новости «Сегодня» бегали, нервничали, выходили в эфир со слезами на глазах, не понимая как подавать те проклятые новости: ведь война таки началась, а каждый ведущий – это живой человек и эмоции слишком тяжелы.

Но каждый пытался подсознательно даже успокоить зрителей, хотя самих трясло от неизвестности» - высказалась Ребрик.

Она добавила, далее последовал сложный процесс принятия ужасной реальности. Она все еще приходит в себя, но не видит жизнь такой яркой, и до сих пор не чувствует всех ее красок.

«Я ездила по деоккупированным городам... Я общалась с людьми, пережившими страшные события. Каждая история – в моей душе, в моем сердце, в моей памяти. Война продолжается. И это самое страшное, что могло произойти. Но руки не нужно опускать. Как бы больно и страшно не было. Надо только – вперед» - высказалась Лилия.

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