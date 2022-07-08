Вокруг них находится команда, которая готовится приступить к эфиру.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик с радостью примеряет для эфиров стильные и эффектные образы. На своей странице в Instagram она поделилась закулисными кадрами, а также показала, как выглядит ее работа на съемочной площадке

Спокойная и серьезная Лилия Ребрик позировала в элегантном брючном костюме нежного бежевого оттенка, к которому надела также белую футболку и босоножки на каблучку в тон наряда. На лице мягкий макияж с акцентом на губы. Волосы ведущей укладывает стилистка красивыми локонами. Никакого гламура, одна сплошная элегантность.

Тем временем сооведущий артистки Слава Демин повторяет текст перед эфиром. Он одет в повседневный наряд, который складывается с голубой рубашки, белой футболки и серых штанов. Вокруг них находится команда, которая готовится приступить к эфиру.

Следует отметить, что Лилия Ребрик теперь ведет утреннее шоу "Ранок з Україною" на канале "Украина" вместе с Деминым. Ранее ее партнером был Анатолий Анатолич, который сейчас ведет эфир в паре с Ириной Хоменко.

Напомним, что Ребрик показала лучшие эфирные образы и рассказала, что изменилось в ее работе.

Как сообщала Politeka, Ребрик поделилась счастливой новостью, Цибульская поспешила оценить.

Также Politeka писала, что Ребрик призналась, что чувствует после зверств россиян в Украине.







