Екс-чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу активно будує нове життя зі своєю молодою нареченою, а також разом із нею виховує маленьку дочку. При цьому чоловік дбає про свою єдину доньку Соні, яка вже не раз з'являлася з ним на курорті і дивувала витівками.

Чоловік повністю піклується про дитину, водить її на відпочинок, займається з нею та веселиться у вільний час. При цьому Мурат не каже, де його колишня дружина Лорак, яка вилучила соціальні мережі та дала лише один концерт закордоном.

Причому Лорак не стала говорити, як Росія вбиває дітей, поки сама вона веселиться по курортах і відмовчується осторонь. На нових кадрах Мурат показав як його дочка змінилася за цей час.

Дівчинка з новою стрижкою, чубчиком та насиченою засмагою помітно перетворилася.

Раніше Мурат уже відпочивав разом із сім'єю і там же відзначав свій день народження. Із цього приводу Мурат поділився в Інстаграм серією кадрів зі святкування. Молода наречена Мурата показала, якою смакотою балувала його на свято.

Як можна помітити, провести цей день чоловік вирішив у сімейному колі, проте його єдиної доньки Соні поряд не було.

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