Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу активно строит новую жизнь со своей молодой невестой, а также вместе с ней воспитывает маленькую дочь. При этом мужчина заботится о своей единственной дочери Соне, которая уже не раз появлялась с ним на курорте и удивляла выходками.

Мужчина полностью заботится о ребенке, водит ее на отдых, занимается с ней и веселится в свободное время. При этом Мурат не говорит, где его бывшая жена Лорак, которая удалила социальные сети и дала лишь один концерт заграницей.

Причем Лорак не стала говорить, как рф убивает детей, пока сама она веселится по курортам и отмалчивается в стороне. На новых кадрах Мурат показал, как его дочь изменилась за это время.

Девочка с новой стрижкой, челкой и насыщенным загаром заметно преобразилась.

Ранее Мурат уже отдыхал вместе с семьей и там же отмечал свой день рождения. По этому поводу Мурат поделился в Инстаграм серией кадров с празднования. Молодая невеста Мурата показала, какими вкусностями баловала его на праздник.

Как можно заметить, провести этот день мужчина решил в семейном кругу, однако его единственной дочери Сони рядом не было.

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