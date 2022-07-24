Іраклі Макацарія є досить відомим артистом в Україні та успішно веде бізнес у Грузії. Артист підтримував нашу країну під час вторгнення окупантів і часто розповідає у мережі про життя в Україні.

Вчора Іраклі одружився зі своєю коханою Лізою Чічуа. Чоловікові вже 37 років, проте своє кохання він знайшов тільки зараз. Його 20-річна обраниця була у центрі уваги на весіллі.

Для вінчани дівчина вибрала розкішний образ: з'явилася у дорогих прикрасах, білій сукні з пишним низом із дорогого атласу. А акуратні туфлі та фата до підлоги вдало гармонували з образом. Коротка вечірня сукня затьмарила всіх на танцполі, а біла коротка запам'яталася всім під час вітань близьких та тостів.

Раніше акацарія розмістив свіжі фотографії з Лізою та похвалився її успіхами. Ліза Чічуа працює в організації охорони здоров'я Грузії, а до цього навчалася у Тбіліському державному медичному університеті. Батьки дівчини – також лікарі.

"Закавказька Ліга лікарів" Номінація - промінчик майбутнього 🥰 Сіяй все життя! Пишаюся тобою безмірно!", - написав Макацарія під фото, на яких позує з нареченою, тримаючи її диплом та нагороду.

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