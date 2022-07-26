Популярна українська співачка Джамала, яка з початку війни вивезла дітей за кордон, а сама почала активно гастролювати світом із концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася милими кадрами із Фінляндії, де побувала у містечку на кордоні з росією.

На нових фотографіях Джамала позує на прогулянці у місті Іматра, де побувала у гарних місцях та фотозонах із українською символікою. На знімках артистка позує у незвичайній стильній вишиванці та темних штанах. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Джамала поділилася враженнями від міста та розповіді, як її там зустрічали: "Іматра. Маленьке фінське містечко. 8 разів переживало окупацію, перебуваючи за 7 км від російського кордону. Тому місцеві розуміють наш біль дуже добре. Наприклад, волонтер, що везла нас з аеропорту, вже 8 разів доставляв гуманітарку до Луцька, і навіть зробив собі тата з гербом України.Для уяви компактності міста – всі фіни, яких ми зустрічали, знали про концерт, і це створило таку домашню атмосферу. тепло. І так гарно!".

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