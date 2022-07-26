Популярная украинская певица Джамала, которая с начала войны вывезла детей за границу, а сама начала активно гастролировать по миру с концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась милыми кадрами из Финляндии, где побывала в городке на границе с россией.

На новых фотографиях Джамала позирует на прогулке в городе Іматра, где побывала в красивых местах и фотозонах с украинской символикой. На снимках артистка позирует в необычной стильной вышиванке и темных брюках. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Джамала поделилась впечатлениями от города и рассказа, как ее там встречали: "Иматра. Маленький финский городок. 8 раз переживало оккупацию, находясь в 7 км от российской границы. Поэтому местные понимают нашу боль очень хорошо. Например, волонтер, везший нас из аэропорта, уже 8 раз доставлял гуманитарку в Луцк. И даже сделал себе папу с гербом Украины. Для воображения компактности города – все финны, которых мы встречали, знали о концерте. И это создало такую домашнюю атмосферу. По-настоящему уютно и максимально тепло. И так красиво!".

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