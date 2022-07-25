Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома українська співачка, яка має звання Заслуженої та Народної артистки України. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Тіна поділилася ніжним чином у шовковій сукні.

"Воля. Віра. Діти. Майбутнє.

Щастя. Мрія. Мова. Україно!", - сказала Кароль.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків та написали коментарі:

"Моє кохання", "моя гордість, люблю тебе дуже сильно, дякую за те, що ти робиш це безцінну працю! така смілива! мудро! моя! своя!", "Гордість", "Ви неймовірна", "Наша гордість! Людина і артист із великої літери!", "Сонечко", Пишаюся тобою, сонечко", "Переможемо дуже швидко", "Наше серце", "Все буде Україна".

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