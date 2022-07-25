Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, имеющая звания Заслуженной и Народной артистки Украины. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Тина поделилась нежным образом в шелковом платье.
"Воля. Вера. Дети. Будущее.
Счастье. Мечта. Язык. Украина!", - сказала Кароль.
Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Моя любовь", "моя гордость, люблю тебя очень сильно, спасибо за то, что ты делаешь это бесценный труд! такая смелая! мудро! моя! своя!", "Гордость", "Вы невероятная", "Наша гордость! Человек и артист с заглавной буквы!", "Солнышко", Горжусь тобой, солнышко", "Победим очень быстро", "Наше сердечко", "Все будет Украина".
Напомним, Кароль в домашнем виде и без косметики изумила внешностью вне сцены
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