Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко – учасниця шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчина дісталася фіналу, але не змогла перемогти у проекті, поступившись перемогою Ганні Богдан. Натомість Юлія стала досить успішною українською блогеркою, за якою стежать сотні тисяч фанів в Інстаграм. Там красуня ділиться постійно свіжими фото, радуючи фанів. А цього разу Бєльченко вирішила поговорити з українцями.
"І відповім на запитання", - написала блогерка, пропонуючи ставити запитання.
"Юль, ти знайшла собі пару? Може все ж таки спробувати з Михайлом?", - написала фанатка.
"Знайшла", - відповіла Юля.
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«Ти збираєшся повернутися чи вже будуєш там майбутнє?» — запитав інший фанат.
"Збираюся. Потрібно налаштуватись на 40 годин шляху. Я не зарікаюся, але ніколи мені не хотілося будувати майбутнє за кордоном", - відповіла зірка.
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