Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка добралась до финала, но не смогла победить в проекте, уступив победу Анне Богдан. Зато Юлия стала довольно успешной украинской блогеркой, за которой следят сотни тысяч фанов в Инстаграм. Там красотка делится постоянно свежими фото, радуя постоянно фанов. А в этот раз Бельченко решила поговорить с украинцами.
"И отвечу на вопросы", - написала блогерка, предлагая задавать вопросы.
"Юль, ты нашла себе пару? Может все же таки попробовать с Михаилом?", - написала фанатка.
"Нашла", - ответила Юля.
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"Собираешься возращаться или строишь будущее там уже?", - спросил еще один фан.
"Собираюсь. Нужно настроиться на 40 часов пути. Я не зарекаюсь, но никогда мне не хотелось строить будущее за границей", - ответила звезда.
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