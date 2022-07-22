Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось дойти до финала, но там она упустила победу другой участнице - Анне Богдан. Но Юлия зато стала довольно успешной блогеркой и теперь за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм.
"Это таки произошло", - написала Юлия, показывая свое селфи, где она была в топике.
После этого Бельченко рассказала, что ей уже лучше.
"Я уже чувствую себя лучше. Спасибо всем, кто волновался за меня. Каждый раз благодарю Бога, что у меня такие заботливые фолловеры", - написала Бельченко.
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Стоит отметить, Юлия, как и другие украинские знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Также Бельнченко активно плела маскировочные сети, помогая украинским защитникам.
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