Финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" Бельченко показала себя и рассказала о произошедшем, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось дойти до финала, но там она упустила победу другой участнице - Анне Богдан. Но Юлия зато стала довольно успешной блогеркой и теперь за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм.

"Это таки произошло", - написала Юлия, показывая свое селфи, где она была в топике.

После этого Бельченко рассказала, что ей уже лучше.

"Я уже чувствую себя лучше. Спасибо всем, кто волновался за меня. Каждый раз благодарю Бога, что у меня такие заботливые фолловеры", - написала Бельченко.

Стоит отметить, Юлия, как и другие украинские знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Также Бельнченко активно плела маскировочные сети, помогая украинским защитникам.

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