Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось дойти до финала, но не победить на проекте. Зато Юлия стала довольно успешным блогером и теперь постоянно радует украинцев ярким контентом. А в раз Бельченко показала, какой наряд выбрала для прогулки по знаковому месту.
На новых фото Юлия была в топике и юбке с разрезом, а образ дополнила стильной черной сумочкой и очками. Звезда добавила сразу четыри снимка, демонстрируя свой образ.
А после этого Бельченко решила показать, как сделать объемные волосы для фотографии. На кадрах Юлия наклонилась, чтобы волосы упали вперед, а потом забросила их обратно.
"Лайфхак для объемных волос перед фоткой", - написала Юлия на сторис.
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Напомним, финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" честно ответила, увеличивала ли бюст
Также Politeka писала, что финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" показала платье, в котором ее не пустили в собор
А еще Politeka писала, что финалистку "Холостяка" Юлию "Зайку" отказались пускать в собор, стала известна причина