Народна артистка України Ольга Сумська втратила свою маму Ганну Іванівну на третій день повномасштабної війни. В ефірі FreeDom актриса поділилася, що її мама хворіла і мала дуже важкий стан.

"Вона хворіла, у неї був тяжкий стан, у неї були проблеми з серцем після операцій... були прильоти і неможливо було на машині доїхати до будинку, де живе мама. І ось ці три дні... Я не встигла нічого сказати , не обійняла маму. Вони у моєму серці назавжди, що я втратила ці три дні", - зізналася Ольга Сумська.

Ольга Сумська зізнається, що це був страшний період, оскільки за умов війни було непросто знайти ритуальну службу. Вона також поділилася, що дякує Богові за те, що вони встигли поховати Ганну Іванівну, оскільки в день похорону, 1 березня, по Києву російські війська вдарили ракетою.

"Це був приліт балістичної ракети 1 березня. Ми встигли забрати маму з моргу в Шевченківському районі. Ще 10 хвилин і ми просто могли потрапити, коли був приліт і вилетіли шибки в морзі. Ось 10 хвилин ми забирали маму, ми встигли відвезти її на Байкове та поховати її гідно", - розповіла Сумська.



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