Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками". Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Ілона поділилася відео як танцює. Зірка була у міні-спідниці та топіку. Поруч із нею танцював графічний партнер.
"Зустрічайте мій новий партнер для танців", - написала Ілона в Інстаграм.
"Так виглядають мої заняття з танців у зум", - підписала кадри Гвоздєва в Тікток.
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Варто зазначити, що Ілона, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Гвоздєва після початку війни з дітьми вирушила до Італії, але нещодавно вирішила повернутися назад в Україну.
Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" зачарувала українців фотосесією у соняшниках
Також Politeka повідомляла, що втомлена Гвоздєва з "Танців зі зірками" приголомшила виглядом, здавшись крупним планом.
А ще Politeka писала, що Гвоздєва із "Танців зі зірками" розповіла про труднощі з будівництвом будинку