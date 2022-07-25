Танцівниця Ілона Гвоздєва, зірка "Танців зі зірками", показала, як танцює, поділившись новими кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками". Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Ілона поділилася відео як танцює. Зірка була у міні-спідниці та топіку. Поруч із нею танцював графічний партнер.

"Зустрічайте мій новий партнер для танців", - написала Ілона в Інстаграм.

"Так виглядають мої заняття з танців у зум", - підписала кадри Гвоздєва в Тікток.

Варто зазначити, що Ілона, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Гвоздєва після початку війни з дітьми вирушила до Італії, але нещодавно вирішила повернутися назад в Україну.

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