Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница "Танців з зірками". Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Илона поделилась видео, как танцует. Звезда была в мини-юбке и топику. Рядом с ней танцевал графический партнер.
"Встречайте, мой новый партнер для танцев", - написала Илона в Инстаграм.
"Так выглядят мои занятия по танцам в зум", - подписала кадры Гвоздева в ТикТок.
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Стоит отметить, что Илона, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Гвоздева после начала войны с детьми отправилась в Италию, но не так давно решила вернуться обратно в Украину.
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