Зараз донька Ані Лорак все більше часу проводить із батьком

Як пише Politeka.net , Мурат Налчаджіоглу та Ані Лорак розлучилися у 2019 році. У пари залишилася донька Софія, якій наразі 11 років. Наразі дівчинка все більше часу проводить зі своїм батьком у Туреччині.

Так, у своїх інстаграм-сторіз Налчаджіоглу опублікував кадри на яких показав, як зараз виглядає його дочка.

На фото 11-річна Софія позувала у спідниці та футболці. Мурат цілував її в щоку.

Примітно, що дівчинка дуже сильно одужала.

Можливо, люблячий батько по-різному балує свою єдину доньку і дозволяє їй їсти багато турецьких солодощів.

Мами Софії Ані Лорак на кадрах не видно.

Зазначимо, що співачка з моменту війни не сказала жодного слова і ніяк не висловила свою позицію чи підтримку Україні, видалила свій аккаунт в Інстаграм і відмовилася визнати Росії - агресором, який вбиває мирних українців.

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