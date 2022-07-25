Как пишет Politeka.net, Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак развелись в 2019 году. У пары осталась дочь София, которой сейчас 11 лет. Сейчас девочка всё больше времени проводит со своим отцом в Турции.
Так, в своих Инстаграм–сториз Налчаджиоглу опубликовал кадры на которых показал, как сейчас выглядит его дочка.
На фото 11-летняя София попозировала в юбке и футболке. Мурат целовал ее в щеку.
Примечательно, что девочка очень сильно поправилась.
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Возможно, любящий отец по-всякому балует свою единственную дочку и разрешает ей есть много турецких сладостей.
Мамы Софии Ани Лорак на кадрах не видно.
Отметим, что певица с момента войны не сказала ни слова и никак не выразила свою позицию или поддержку Украине, удалила свой аккаунт в Инстаграм и отказалась признать рф - агрессором, который убивает мирных украинцев.
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