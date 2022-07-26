Як пише Politeka.net , Роман Сасанчин – відомий український співак. Зірка прославилася завдяки проектам "Голос.Діти" та "Голос країни", де йому вдалося перемогти. Нещодавно Сасанчин одружився на красуні Іванні, яка йому народила нещодавно первістка - дочку, яку назвали Єлизаветою. Не забуває Іванна і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу дівчина показала, як вирішила змінити імідж.

На новому сторисі зірка показала безліч волосся на підлозі, додавши смайли зі сльозою.

Після цього Іванна вже показувала себе перед дзеркалом. Як виявилось, дівчина відрізала собі волосся, зробивши каре. А ще на одному сторіс дружина Сасанчина демонструвала свою зачіску крупним планом.

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Також Politeka повідомляла, що дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина показала, як виглядала у глибокому дитинстві.

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