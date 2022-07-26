Як пише Politeka.net , Олексій Потапенко – успішний український виконавець. Зірка був одружений з 99-го року по 2014 рік на Ірині Горовій. У екс-дружини була дочка Наташа від минулих стосунків, яку Потап виховав із самого малого. Також Горова народила дитину від Олексія, сина, якого назвали Андрієм. Наташа ж виросла справжньою красунею і обожнює тату, а також не забуває про Інстаграм, де активно веде сторінку.
А цього разу блогерка опублікувала фото, де була у топіці та костюмі. Наталка зробила селфі, тримаючи в руках склянку з напоєм.
Варто зазначити, що Наташа, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Після початку війни блогерка виїхала з України, а зараз волонтерить, допомагаючи тваринам, які потрапили в халепу через війну.
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Нагадаємо, прийомна дочка Потапа в міні-топіці хизнулася не лише сталевим пресом.
А ще Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа підкинула кілька корисних порад .
Також Politeka писала, що прийомна дочка Потапа заворожила фігуркою у крихітному топі.