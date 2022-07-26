Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - успешный украинский исполнитель. Звезда был женат с 99-го года по 2014-й на Ирине Горовой. У экс-супруги была дочь Наташа от прошлых отношений, которую Потап воспитал с самого малого. Также Горовая родила ребенка от Алексея, сына, которого назвали Андреем. Наташа же выросла настоящей красоткой и обожает тату, а также не забывает об Инстаграм, где активно ведет страничку.

А в этот раз блогерка опубликовала фото, где была в топике и костюме. Наташа сделала селфи, держа в руках стакан с напитком.

Стоит отметить, Наташа, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. После начала войны блогерка выехала из Украины, а сейчас волонтерит, помогая животным, которые попали в беду из-за войны.

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