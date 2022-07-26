Як пише Politeka.net , Катя Осадча – відома українська телеведуча. Зірка також активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим.
А цього разу Осадча показала, як виглядала на початку війни – на початку березня. Зірка знаходилася в горах, позуючи у светрі та штанях.
"Вчора було п'ять місяців повномасштабного вторгнення.
А днями буде 5 місяці нашої роботи з пошуку зниклих.
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Я дивлюся на себе тодішню і не розумію, звідки взялися сили на все, як паралельно діставали овочі, щоб зварити борщ (у магазинах на околиці розібрали і більше не привезли) як угамовувала дітей, які не розуміли, що відбувається і чому всі нервують і паралельно запускала канал. з пошуку, я не знаю, звідки беруться сили у таких ситуаціях", - написала Катя.
Фанати, включаючи Ектора Хіменес-Браво, Сніжану Бабкіну та Олю Цибульську, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ви неймовірна", "Ви робите добру справу, за нами правда, за нами перемога", "Ви робите неймовірно важливу справу. Сил і здоров'я вам".
Нагадаємо, Катя Осадча стривожила українців новим одкровенням .
А ще Politeka повідомляла, що Осадча погодилася розповісти про свою нову роботу
Також Politeka писала, що Катя Осадча показала українські реалії та звернулася до світу