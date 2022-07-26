Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами многим интересным.

А в этот раз Осадчая показала, как выглядела в начале войны - в начале марта. Звезда находилась в горах, позируя в свитере и штанах.

"Вчера было пять месяцев полномасштабного вторжения.

А на днях будет 5 месяца нашей работы по поиску пропавших…

Я смотрю на себя тогдашнюю и не понимаю откуда взялись силы на все, как параллельно доставали овощи, чтобы сварить борщ (в магазинах в окрестности разобрали и больше не привезли) как унимала детей, не понимавших, что происходит и почему все нервничают и параллельно запускала канал по поиску, я не знаю, откуда берутся силы в таких ситуациях", - написала Катя.

Фанаты, включая Эктора Хименес-Браво, Снежану Бабкину и Олю Цибульскую, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы невероятная", "Вы делаете доброе дело, за нами правда, за нами победа", "Вы делаете невероятно важное дело. Сил и здоровье вам".

Напомним, Катя Осадчая встревожила украинцев новым откровением

А еще Politeka сообщала, что Осадчая согласилась рассказать о своей новой работе

Также Politeka писала, что Катя Осадчая показала украинские реалии и обратилась к миру



