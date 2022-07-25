Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук - відома українська співачка, яка прославилася завдяки своїй участі у "Х-факторі". Але не завдяки перемозі, а прослуховуванням, адже Аїді судді не повірили, що це її голос і змусили заспівати без музики. Дівчина повторила успіх, а відео розлетілося Інтернетом, зібравши десятки мільйонів переглядів. Тепер за зіркою стежать десятки тисяч фанатів в Інстаграм, де співачка ділиться не лише творчістю, а й кадрами особистого життя.

На нових кадрах Ніколайчук сиділа на ліжку перед ноутбуком, а поряд лежав кіт. Зірка була серед документів і над чимось працювала.

Варто зазначити, що Миколайчук – як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами, а нещодавно випустила пісню українською мовою.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Ніколайчук у квітах прапора звернулася до всіх українців, які виїхали з країни.

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