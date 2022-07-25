Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему участию в "Х-Факторе". Но не благодаря победе, а прослушиваниям, ведь Аиде судьи не поверили, что это ее голос и заставили спеть без музыки. Девушка повторила успех, а видео разлетелось по Интернету, собрав десятки миллионов просмотров. Теперь за звездой следят десятки тысяч фанаов в Инстаграм, где певица делится не только творчеством, но и кадрами из личной жизни.

На новых кадрах Николайчук сидела на кровати перед ноутбуком, а рядом лежал кот. Звезда находилась среди документов и над чем-то работала.

Стоит отметить, Николайчук - как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками, а недавно выпустила песню на украинском языке.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Николайчук в цветах флага обратилась ко всем украинцам, выехавшим из страны

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