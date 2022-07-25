Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан показала, як відпочивала у Хорватії, поділившись барвистими кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ганна Богдан – учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося перемогти на проекті, після чого пара тривалий час зустрічалася. Але після початку війни стало відомо, що пара не змогла пройти це випробування і розійшлася. Натомість Богдан є досить успішною українською блогеркою, за якою тепер стежать сотні тисяч фанів в Інстаграм. І зірка намагається не розчаровувати українців, постійно поділяючись новим контентом.

А цього разу Ганна показала, як відпочивала у Хорватії. Зірка була в сукні, капелюшку та окулярах, гуляючи по прибережному містечку. Кадри вийшли дуже ефектними та вражаючими.

Фанати переглянули ролик понад 9 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Без Михайла нецікава...", "Анечка", "вогонь".

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан після розставання із Заливако показала ідеальне тіло у бікіні.

Також Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан змінила імідж після розриву із Заливаком

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан у рожевому топі блиснула плоским животом.