Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось победить на проекте, после чего пара длительное время встречалась. Но после начала войны стало известно, что пара не смогла пройти данное испытание и разошлась. Зато Богдан довольно успешная украинская блогерка, за которой теперь следят сотни тысяч фанов в Инстаграм. И звезда старается не разочаровывать украинцев, постоянно делясь новым контентом.
А в этот раз Анна показала, как отдыхала в Хорватии. Звезда была в платье, шляпке и очках, гуляя по прибрежному городку. Кадры получились очень эффектными и впечатляющими.
Фанаты посмотрели ролик более 9 тысяч раз и написали несколько комментариев:
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