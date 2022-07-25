Як пише Politeka.net , Михайло Заливако – успішний український бізнесмен, який в останньому сезоні "Холостяка" став головним героєм. На проекті перемогла Ганна Богдан, із якою підприємець після проекту почав будувати стосунки. Пара була разом більше року, але війна стала справжнім випробуванням для Анни та Михайла, яке вони не змогли пройти. Зате Заливако став досить успішним блогером, за яким стежать десятки тисяч фанатів.
І Михайло регулярно ділиться контентом, а цього разу зірка поділився кадрами, де позував у спортзалі. Зірка був у майці та шортах, тримаючи в руках собаку. Заливако посміхався, вражаючи розмірами біцепса.
Заливако, як і більшість українських зірок, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Нагадаємо, "Холостяк" Заливако після розставання з Богданом попросив про допомогу
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А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако після розставання з Богданом від душі порадував українок.
Також Politeka писала, що знову "Холостяк" Заливако вперше розкрив, де і як живе після розлучення з Богданом.