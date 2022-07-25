Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - успешный украинский бизнесмен, который в последнем сезоне "Холостяка" стал главным героем. На проекте победила Анна Богдан, с которой предприниматель после проекта начал строить отношения. Пара была вместе больше года, но война стала настоящим испытанием для Анны и Михаила, которое они не смогли пройти. Зато Заливако стал довольно успешным блогером, за которым следят десятки тысяч фанатов.

И Михаил регулярно делится контентом, а в этот раз звезда поделился кадрами, где позировал в спортзале. Звезда был в майке и шортах, держа в руках собаку. Заливако улыбался, впечатляя размерами бицепса.

Стоит отметить, что Заливако, как и большинство украинских звезд, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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